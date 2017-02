Bienvenue sur Mayotte fm, Association radiophonique se situant a sohoa, Mayotte.

Aujourd'hui, la radio dispose de deux fréquences en FM, pour permettre au plus grand nombre d'accéder au programme de la station.

La radio est née il ya un peu plus de 10 ans, et depuis malgré les difficultés, elle vous acompagne en musique,

et vous fait passer des week end plein de soleil et de musique sur la FM,

divers jeunes l'ont animé et certains continuent encore mais tous n'oublieront jamais cette radio:

Freeman, Dane, Mickass, Dola, Dalgo, Roche, Bosco, Gary, Moina, Toianti,Soifa, Roche, Boris,Denon,Charles etc....

Sans oublier l'ancienne génération d'animateurs :

Fred, Anrifina, Chamsidine, Foundi, KF, Dane, Job, Chito, Pikawell, Hamada,matos,petit, Yves, Maz,Jeezy

et tous ceux qu'on oublie de marquer les noms ici et qui pourtant ont été présent...

Ces jeunes gens formés par ALEXIS Mattoir et RAHIM,qui ont déchiré tous autant les uns les autres, vous ont fait réver et ont fait vibrer la FM mahoraise...

Vous auditeurs, sympathisant de la radio, on vous REMERCIE DE LA CONFIANCE QUE VOUS NOUS PORTER,

et sachez que L'équipe de Mayotte FM ne vous lâchera jamais.... Bonne écoute....

et n'hésiter pas à nous faire part de vos revendications...