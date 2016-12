chers visiteurs, auditeurs, on vous remercie de votre soutient et de votre visite, ce blog est certes celui de la radio mais faut savoir que c'est également le votre. Si cela vous fait plaisir de voir ce blog et d'avoir des nouvelles de votre radio, dites vous que beaucoup de personnes comme vous aimerais connaitre cela aussi, alors n'hésiter pas a faire tourner le blog, donner son adresse a un maximum de personne, c'est comme cela qu'on avancera tous et qu'on continuera à vous tenir informé avec plus de courage. Ici bientot vous aurez aussi les nouvelles de mayotte, et des radios.. Bon courage et merci de votre soutiens. Faites vos demandes d'amis et devenez tous nos amis. Tous les messages et commantaires nous font plaisir et vous aurez des réponses. PEACE...