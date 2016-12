Ladies and gentlemen



On vous présente DJ FREEMAN, une pièce maîtresse, un menbre éminent de notre association.

C'est un régisseur de son hors pair.

Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, c'est le DJ kawitry de réference à Mayotte.

Il sait mieux que personne comment mixer des tubes et des morceaux introuvables pour déchîner les foules.

OUAIS!!! c'est le genre des DJ's qui vous prometent un SHOW à couper le souffle!!!!

respect man



vous pouvez lâcher vos com's sans crainte.