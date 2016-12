Matos et Rahim



MATOS référent de la musique Africaine sur radio Mayotte FM, c'est tous les mardi soir de 20h a 22h mais il fait beaucoup la "radio buissonnière"... Donc patience pour les amateurs et fans de musiques africaine... Vous finirez bien en entendre à la radio...

Matos reste quand meme notre meilleure éléctricien... Il s'occupe du bon fonctionnement de l'antenne d'emission aussi...



A droite de la photo

RAHIM, Phrase fétiche " moi mon créneaux c'est 16h 18h, ou bien 18h 20h" Voila celui qui fait le plein de musique sur la mahoraise FM



Au milieu de la photo, un jeune du village qui aime la radio et qui vient donner un coup de pouce pour les travaux...