Les amis de la radio sont venus donner un coup de main pour les travaux. Souvenez vous en 2005 les événement de la radio et de la commune.... Depuis ces événements regrettable, la radio a continué son aventure malgré les difficultés. Eh oui on est là et on le restera! Un grand MERCI, Kaina mpaka, à tous ceux qui ont montré et apporté leurs soutien durant cette période difficile.