Votre radio mayotte est la seule radio mahoraise à avoir célébré La Mort de BOB MARLEY. En effet cet évenement avait attiré tous les fanatiques de reggae de l'ile, et l'ambiance était tout naturellement diffuser en direct sur Radio mayotte FM. Depuis cet évènement la radio a adopté la couleur VERT JAUNE ROUGE , symbole de la couleur des rastafari. Toute la journée du 11 mai, la radio diffusait que les oeuvres sonore et musicaux du regretté Marley. La télévision locale n'était pas en reste, en effet la chaine RFO est venue filmé et montrer cet évènement au monde entier, ceci prouve et montre la ténacité de votre radio. PEACE N LOVE for jah people.... respect...