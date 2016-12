Écouter ce morceau| Ajouter ce morceau à mon blog

Titre : Cause Causé

Cause Causé Album : emission Mayotte FM

emission Mayotte FM Année : 2008

Bienvenue sur l'émission cause causé. C'est tous les vendredi de 18h à 20h. Alexis mattoir et ses invités, parlent de la vie de tous les jours, des associations et de mayotte...Ecoutez cette semaine un extrait de cette émission avec comme invité M. BABAMPOITE pour parler de l'histoire foncier de la commune de Chiconi. Emission en langue malgache. Bonne écoute et réagissez en laissant vos commentaires. Bonne écoute.